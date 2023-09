Scuola: Fidae, “alunni, famiglie e docenti insieme camminando sinodalmente con la Chiesa”

“La scuola che si meritano i nostri ragazzi è una scuola dove i docenti siano educatori adulti, capaci di sfuggire a quella condizione di adolescenza prolungata per essere testimoni credibili capaci di affrontare la complessità di oggi per la costruzione di un nuovo patto educativo globale. La scuola che si meritano le nostre famiglie è una scuola dove ci sia collaborazione tra i diversi protagonisti, con l’obiettivo di camminare verso la piena felicità, secondo la vita buona che ci insegna il Vangelo”. Sono alcuni passaggi del Manifesto 2023 della Fidae, elaborato al termine del Consiglio nazionale che si è svolto in questi giorni a Gressoney (Aosta), e a Torino. “La scuola che si meritano i nostri docenti – si legge ancora nel testo – è una scuola dove ci sia una leadership capace di favorire uno stile collegiale, spingendo tutti a tirare fuori il meglio di sé”. La Fidae, “camminando sinodalmente con la Chiesa italiana, europea e mondiale, guarda e si prepara con fiducia al prossimo Giubileo. Desideriamo un tempo nel quale tutti gli uomini possano sperimentare con larghezza la salvezza offerta da Dio al suo popolo: libertà di poter vivere e collaborare a un mondo ospitale e fraterno”, conclude il Manifesto.