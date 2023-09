Incidente ferroviario a Brandizzo: Pantaleo (Auser), “vicinanza a famiglie. Non è accettabile morire così. Servono azioni concrete per garantire sicurezza sul lavoro”

“Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle cinque famiglie che piangono i loro cari che non torneranno più a casa perché sono morti mentre lavoravano. Questo terribile incidente sul lavoro, l’ennesimo per il nostro Paese, sollecita in noi cittadini e nell’intera società civile un moto di sdegno e di indignazione. Ma non basta più. Morire in questo modo assurdo non è più tollerabile. Non è più accettabile”. Lo sostiene Domenico Pantaleo, presidente nazionale dell’Auser, secondo il quale “il Governo deve intervenire con azioni più concrete per garantire la sicurezza sui posti di lavoro, per rivedere la logica perversa degli appalti e subappalti al massimo ribasso, per superare le condizioni di precarietà e sfruttamento. Invece si continua a peggiorare le condizioni di lavoro solo per favorire i profitti delle imprese”. Di qui l’auspicio che “la magistratura faccia il possibile per accertare rapidamente tutte le diverse responsabilità, a noi tutti cittadini e società civile il dovere di non tacere e rivendicare il diritto di lavorare senza morire”.