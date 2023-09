Ecologia integrale: Amelia, da oggi al 10 settembre la terza edizione del festival ”Madre Terra, Sorelle Stelle”

Da oggi al 10 settembre avrà luogo ad Amelia la terza edizione del festival “Madre Terra, Sorelle Stelle” dedicato a temi culturali, scientifici ed artistici essenzialmente incentrati sull’ecologia integrale, la ricerca scientifica, l’astronomia e il dialogo fra scienza e fede. La manifestazione è fortemente sostenuta dal Convento della Santissima Annunziata, sede del Planetario di Amelia e dell’Ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato dei Frati francescani minori dell’Umbria, e si svolgerà tra Amelia, Narni e Terni.

L’evento sarà articolato su un intenso programma di iniziative ed incontri che coinvolgeranno imprese, scienziati, docenti universitari, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni ecologiche ed esponenti di differenti fedi religiose, nell’ottica di un sempre più condiviso dialogo sull’ecosistema e sul concreto sviluppo di progetti rivolti alla cura, alla tutela e alla sempre più necessaria ed ineludibile valorizzazione ecologica del territorio.

Il festival “Madre Terra, Sorelle Stelle”, il Convento della SS. Annunziata e la città di Amelia si propongono di divenire riferimento propositivo e propulsivo per affrontare le grandi sfide del nostro tempo ed ideale punto d’incontro della ricerca accademica, scientifica ed imprenditoriale, congiuntamente rivolte all’identificazione di soluzioni sempre più protese al bene dell’ambiente e delle persone.

Il 2 settembre alle ore 18 al convento dell’Annunziata si terrà l’inaugurazione del Giardino di San Francesco e del Planetario digitale. A seguire, cena in fraternità.

Giovedì 7 settembre alle ore 19 al chiostro Sant’Agostino di Narni incontro di Preghiera interreligiosa per il Creato.

Sabato 9 settembre 2023, presso l’Auditorium Bortolotti a Narni, dalle 9:30 si terrà la giornata di studio organizzata a cura della Pontificia Università Antonianum nell’ambito della terza edizione del festival “Madre Terra, Sorelle Stelle”, dedicata al tema “Energia e clima”.

Dopo i saluti istituzionali di fr. Massimo Fusarelli, ministro generale dell’Ordine dei frati minori e gran cancelliere della Pontificia Università Antonianum, mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, Paola Agabiti, assessore al Turismo, Cultura, Istruzione e Bilancio della giunta regionale dell’Umbria, Laura Pernazza, sindaco di Amelia e presidente della Provincia di Terni, Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni, e l’introduzione ai lavori di Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis-Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, Giuseppe Buffon e Andrea Bizzozero interverranno su “L’otium generativo”, moderati da Paolo Cancelli.

A seguire Loris Cimonetti, Naturgresta, Stefano Nervi, Angelo Moretti, presidente del consorzio Sale della Terra, Antonia Ricci, direttore generale di Izsve-Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, e Luca Buffon, responsabile del progetto Piccole produzioni locali Veneto, si confronteranno sul tema “Per una rivoluzione silenziosa dal basso”, moderati da Francesco Martella. Chiuderà la sessione mattutina Angelo Frascarelli dell’Università degli studi di Perugia.

Al pomeriggio la tavola rotonda “Per un progetto di rete con le imprese partner del Festival”, moderata da Massimo De Maio, e il laboratorio di team work.