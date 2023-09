Comunicazione: Ucsi, presentate a Siracusa attività e impegno al segretario generale della Cei, mons. Baturi

Il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo, ieri pomeriggio, ha incontrato il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, davanti al quadretto della Madonna delle Lacrime, all’interno del santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. All’incontro hanno partecipato l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, delegato episcopale per le Comunicazioni sociali della Cesi, e il vice direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa, Alessandro Ricupero. Nel corso dell’incontro, avvenuto poco prima della celebrazione eucaristica in occasione del 70esimo anniversario della Lacrimazione, presieduta dal presule, il segretario nazionale ha riferito a mons. Baturi il percorso che l’Ucsi a livello nazionale e nelle singole regioni sta portando avanti in merito ai temi della professione e della comunicazione. L’Ucsi ha realizzato, in questi anni corsi di formazione professionale, incontri, seminari in collaborazione l’Ordine nazionale dei giornalisti, gli Ordini regionali e con altre realtà ecclesiali tra cui gli Uffici di comunicazione sociale delle diocesi italiane. Con l’arcivescovo Baturi il segretario nazionale ha sottolineato come l’Ucsi sia lievito fecondo nel mondo dell’informazione e della comunicazione. A conclusione dell’incontro il segretario nazionale Ucsi Salvatore Di Salvo ha donato una copia del numero speciale “Desk”, rivista di cultura dell’informazione edita da Ucsi, dedicato a “Informazione & Comunicazione #Pensare il futuro” con 40 contributi sul futuro della professione con la prefazione del card. Matteo Maria Zuppi e l’ultima ricerca pubblicata dall’Ucsi dal titolo “Dare corpo alla Laudato Sì. L’impatto dell’Ecologia integrale nelle visioni e nelle prassi” a cura di Paola Springhetti e Vittorio Sammarco, edito dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Pontificia Salesiana e dell’Ucsi.