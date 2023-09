Rai Uno: Tg1Dialogo, nella puntata di domani la storia di Gerardo Sasso

Dopo il viaggio in Mongolia, il prossimo appuntamento a settembre per Papa Francesco sarà a Marsiglia per partecipare a un incontro con i rappresentanti di tutte le religioni del Mediterraneo. E proprio i temi del dialogo, della pace, della cura e della fraternità, che saranno al centro dell’evento internazionale della città francese, sono stati all’origine della storia del beato Gerardo Sasso, che mille anni fa – durante la guerra delle Crociate – fondò il primo ospedale a Gerusalemme, aperto a tutte le fedi religiose, e diede vita all’Ordine di Malta. Domani su Rai1, con storie, testimonianze e immagini di un inedito docufilm su Gerardo Sasso, dopo il Tg1 delle 8, a Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. Una puntata girata in mare davanti al porto di Amalfi, da cui Gerardo Sasso partì per raggiungere Gerusalemme.