Morto Goffredo Scuccimarra: Ufficio Cei pastorale salute, “persona capace e attenta ai bisogni degli ultimi”

“Apprendiamo con dolore della morte di Goffredo Scuccimarra, direttore di una struttura cattolica della Campania e componente entusiasta del tavolo per l’autismo dell’ufficio nazionale per pastorale della salute della Cei”. Lo scrive in una nota appena diffusa Stefano Vicari, esprimendo il cordoglio di tutto l’ufficio Cei. “In questi anni di lavoro condiviso – si legge – abbiamo imparato ad apprezzare le capacità professionali e le doti profondamente umane che rendavano Goffredo persona capace e attenta ai bisogni degli ultimi. Lo ricordiamo così, al tavolo di lavoro e ci uniamo al dolore dei familiari. Che la terra ti sia lieve”, conclude la nota.