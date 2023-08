Custodia del Creato: Aci San Filippo, stasera la seconda edizione de “Il Cielo sopra l’Eremo, nel mese delle lacrime di San Lorenzo”

(Foto: diocesi di Acireale)

Stasera, dalle ore 20, avrà luogo all’Eremo Sant’Anna di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena, la seconda edizione de “Il Cielo sopra l’Eremo, nel mese delle lacrime di San Lorenzo” con lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio. È un’iniziativa volta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione del patrimonio culturale, a sensibilizzare i cittadini, le istituzioni e il mondo del volontariato per la salvaguardia della “casa comune”. L’evento è patrocinato dal comune di Aci Catena e dalla diocesi di Acireale, in collaborazione con l’Associazione Industrie culturali, Mosaicù e Astrofili ionico-etnei.

“Gli ingenti danni avuti nella zona dell’acese causati dal fuoco degli incendi – dichiara Salvatore Musumarra, vice presidente Associazione Industrie culturali – ci obbligano ad assumerci le nostre responsabilità con la volontà di cooperare con le istituzioni e i cittadini al fine di combattere l’incuria, l’inciviltà e l’omertà”.

Con questa manifestazione si vuole dare inizio anche ai “presidi culturali dei territori” per trasmettere un chiaro messaggio di “appartenenza” e di “riappropriazione” simbolica e culturale della nostra circoscrizione. “Oggi è necessario – continua Musumarra – che le istituzioni, gli enti del terzo settore, le associazioni di volontariato e la cittadinanza lavorino in Rete per rivalutare, custodire e preservare il nostro territorio”.

L’Eremo Sant’Anna, dove si svolgerà l’evento, è un sito di grande interesse storico, culturale e architettonico. Si intende così promuovere una cultura del risparmio energetico e di rispetto per la natura ed il creato.

Conclude Musumarra: “Nelle nostre città il cielo nella notte sembra del tutto spento e indefinito a causa dell’inquinamento luminoso. Rispettando l’ambiente attraverso una maggiore attenzione delle risorse naturali, sfruttando le risorse rinnovabili con uno sviluppo sostenibile possiamo migliorare la nostra condizione di vita”.

Il programma della seconda edizione de “Il Cielo sopra l’Eremo” prevede dalle ore 20 sino alle 21, per gruppi di massimo 20 persone, una visita guidata, con la Fraternità Mariana “Totus Tuus”, all’interno dell’Eremo di Sant’Anna.

Dalle ore 21.30 si osserverà il cielo stellato e, se possibile, anche le stelle cadenti. I fenomeni della volta celeste saranno illustrati dagli astrofili Massimo Borzì e Pierluigi Magaraci. Inoltre, a cura degli astrofili Salvo Maugeri e Andrea Tornatore, si osserveranno dal telescopio il pianeta Saturno ed i crateri lunari.

La serata sarà accompagnata dalla musica dell’arpista Stefania Tosto e si concluderà, anche per gli amanti della fotografia, con l’osservazione della Luna, dal sorgere del mare, in fase “Ultimo quarto” dopo la mezzanotte.