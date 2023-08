Disabilità: in arrivo le app per persone con disabilità sensoriali e con problemi di linguaggio

Il panorama della applicazioni per smartphone si arricchisce di altre app pensate appositamente per chi ha disabilità sensoriali o problemi di linguaggio, utili nella vita quotidiana in casa ed in giro per la città. “La mia voce” è un’app per la comunicazione assistita, gratuita sia per Android che iOs, creata per chi ha patologie della voce, si trova senza voce o con difficoltà a parlare, consentendo loro di esprimersi attraverso oltre 130 icone, ognuna associata a un nome e ad una frase pre-registrata con voce maschile o femminile. Tra le categorie c’è quella utile per descrivere il livello del dolore, il tipo e la zona del corpo in cui si manifesta, ma anche funzioni per inserire un testo e farlo riprodurre da un sintetizzatore vocale, per le informazioni personali o per utilizzare il dispositivo come un foglio di carta disegnando con un dito ciò che si desidera comunicare. “App Virginia”, disponibile per Android a 3,50 euro, è un comunicatore utile anche a chi sono state asportate le corde vocali e per ricoverati ospedalieri che non conoscono la lingua italiana, presente anche la modalità semplificata per disabilità gravi. Dopo aver selezionato l’immagine corrispondente a un’azione, stato d’animo, o necessità, il dispositivo le leggerà a voce. “IoParlo”, disponibile per iOS gratutitamente, permette di comunicare attraverso lettura digitale di frasi scritte in modo tradizionale o attraverso disegni. “Taxi Sordi”, disponibile gratuitamente per iOS e Android, è un’app sviluppata dall’Ens-Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi con l’Unione taxi italiani, utile per chiamare o prenotare un taxi anche se non si è in grado di parlare al telefono, infatti dopo l’invio della richiesta si riceve una notifica con la sigla del taxi prenotato e l’ora stimata di arrivo.