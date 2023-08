Diocesi: Vercelli, domani pellegrinaggio ad Oropa con messa presieduta dall’arcivescovo Arnolfo

È in programma per domani, mercoledì 9 agosto, il tradizionale pellegrinaggio al santuario di Oropa promosso dall’arcidiocesi di Vercelli. L’appuntamento è alle 10 nel piazzale antistante la basilica nuova dove, alle 10.15, l’arcivescovo Marco Arnolfo presiederà la concelebrazione della messa; nel pomeriggio, alle 15, si pregherà con il rosario, i vespri, per poi concludere con la benedizione eucaristica. Le parrocchie della città organizzano il viaggio in pullman. Previsto anche il cammino a piedi verso il santuario mariano: il ritrovo è fissato a Biella “Bottalino” con partenza verso le 7.