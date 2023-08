Diocesi: mons. Roncari (Grosseto), “san Lorenzo illumini la Chiesa e tutte le agenzie educative del territorio perché si trovino modalità all’altezza dei bisogni dei giovani”

“Desidero fin da adesso augurare a tutti i grossetani buon san Lorenzo Perché non sia un augurio formale o di consuetudine, invito ciascuno a riempirlo di un significato nuovo, come nuove sono sempre le esistenze di coloro che, nel corso del tempo, hanno scoperto in Gesù e nel Vangelo la via maestra per essere pienamente beati. Lorenzo è uno di loro”. È un passaggio del messaggio del vescovo di Grosseto, mons. Giovanni Roncari, in occasione della festa del patrono della città e della diocesi di Grosseto, San Lorenzo. Il patrono, fa notare il presule, “era un giovane e allora il mio pensiero va prima di tutti ai giovani, che come adulti siamo spesso portati a giudicare, ma poco ad accompagnare. Eppure ne hanno bisogno! Hanno bisogno della nostra stima, hanno bisogno del nostro incoraggiamento, hanno bisogno della nostra forza”. Recentemente dal Consiglio nazionale dei giovani su iniziativa del Ministero dell’Università sono stati diffusi i dati sulla condizione giovanile, ricorda il vescovo, precisando: “Un giovane su due guarda con incertezza al futuro, mentre il 30% di loro vive nell’ansia. Come non farsi carico di questo grido?”. Di qui l’auspicio finale: “Che san Lorenzo illumini la Chiesa e tutte le agenzie educative del territorio perché si trovino modalità all’altezza di questi bisogni, ma anche delle straordinarie potenzialità dei nostri giovani, che non sono il futuro della società: ne sono il presente!”.