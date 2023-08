Gmg Lisbona: mons. Massaro (Avezzano) ai giovani, “siate portatori di luce, la Chiesa ha bisogno di voi”

(foto diocesi Avezzano)

“Lisbona ci ha detto che voi ci siete, carissimi ragazzi, con la vostra allegria, con la vostra voglia di vivere, di essere protagonisti di un futuro migliore ma soprattutto con la vostra sete di Dio. Lisbona ci ha detto che voi giovani avete bisogno di adulti credibili, capaci di stare con voi, di accompagnarvi, di darvi fiducia ma soprattutto di trasmettervi la bellezza della fede in Gesù”. Sono queste le parole di mons. Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano, rivolte ai giovani della Marsica che hanno partecipato alla Giornata mondiale della gioventù svoltasi a Lisbona dal 1° al 6 agosto. “La Parola che viene da Dio e che ci è stata annunciata in questi giorni da Papa Francesco vi chiama ora, tornando a casa, a condividere la gioia con i vostri coetanei, a cantare l’amore che Dio ha per tutti, a colorare le nostre comunità grigie piene di giudizi e pregiudizi. Non riducete Lisbona ad un momento di euforia fine a se stesso. Siate dovunque portatori di luce. La Chiesa dei Marsi e le nostre città hanno bisogno di voi”, aggiunge il presule nella lettera in cui ringrazia i giovani marsicani e tutti i circa 400 compagni di viaggio di Abruzzo e Molise, per la testimonianza edificante durante tutta l’esperienza vissuta assieme a loro, caratterizzata dalle urla, canti, balli ma anche preghiera, come quella nella grotta di Lourdes, nella cappella delle apparizioni di Fatima e nelle diverse celebrazioni vissute a Lisbona. Esperienze vissute con partecipazione e sacrificio, senza mai lamentarsi per lunghe file, acqua fredda per lavarsi, lunghi cammini a piedi o altri disagi. “Brillare e non temere, è stata la consegna di Papa Francesco che così si è rivolto a voi: ‘Abbiamo bisogno della luce di Gesù perché lui è la luce che non si spegne anche di notte. Sempre possiamo andare avanti con la luce del Signore. Diventiamo luminosi, quando accogliendo Gesù impariamo ad amare come lui’”, prosegue mons. Massaro concludendo: “Rientrati a casa dopo queste indimenticabili giornate, come la Vergine Maria, alzatevi e andate in fretta a portare a tutti la luce di Cristo. E alziamoci anche noi adulti, incoraggiamo e accompagniamo i nostri ragazzi. Non lasciamoli mai soli. Sarà questo il frutto più bello della Gmg di Lisbona”.