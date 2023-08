Slovenia: Von der Leyen (Commissione) domani a Lubiana e sui luoghi delle alluvioni. Sostegno dalla Ue

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà domani in Slovenia, “dove esprimerà la sua solidarietà e sarà testimone delle distruzioni causate dalle alluvioni che hanno colpito il Paese nei giorni scorsi”. Discuterà anche – spiega l’ufficio comunicazioni di Bruxelles – dei modi in cui l’Ue “può sostenere gli sforzi di ricostruzione e prevenzione”. La presidente sarà accompagnata dal commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič. Von der Leyen incontrerà il primo ministro della Slovenia, Robert Golob. Insieme si recheranno nelle zone più danneggiate dalle alluvioni. Nel corso della giornata, di ritorno a Lubiana, la presidente parlerà alla sessione plenaria straordinaria dell’Assemblea nazionale slovena.