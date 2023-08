Commissione Ue: via libera ad aiuti di Stato da 100 milioni di euro per imprese in Sardegna nel contesto della guerra russa contro l’Ucraina

La Commissione europea ha approvato “un regime italiano” di aiuti di Stato “da 100 milioni di euro per sostenere le imprese attive in Sardegna nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina”. Il regime è stato approvato nell’ambito “del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori che sono fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre la dipendenza dal carburante”, precisa una nota. “L’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette, garanzie o prestiti agevolati. La misura sarà aperta alle imprese attive in molti settori economici, anche se con una serie di eccezioni, come la produzione primaria di prodotti agricoli e il settore finanziario”.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di “porre rimedio alla carenza di liquidità cui sono confrontate le imprese ammissibili di tutte le dimensioni attive in Sardegna”. La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, l’aiuto non supererà i 2 milioni di euro per beneficiario o i 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura; e sarà concesso entro il 31 dicembre 2023. La Commissione ha concluso che il regime italiano è “necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3(b) Tfue e le condizioni stabilite nel Temporary Crisis and Transition Framework”.