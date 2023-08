Diocesi: Senigallia, anche ad agosto le visite guidate all’esposizione “Omaggio a Perugino” in corso alla Pinacoteca

Pienamente confermate anche per il mese di agosto le visite guidate all’esposizione “Omaggio a Perugino” in corso alla Pinacoteca diocesana di Senigallia. Il “Maestro di Raffaello”, “il meglio maestro d’Italia” viene infatti ricordato con un percorso particolarmente suggestivo nel grande museo che affaccia sulla piazza del duomo senigalliese, con la possibilità di avvicinarsi a quell’arte senza tempo del pittore di Città della Pieve. Duplice ap-puntamento settimanale, per tutto il mese di agosto, con le visite guidate gratuite senza necessità di prenotazione e con inizio del percorso alle ore 21,30 grazie all’itinerario proposto da giovani storici dell’arte, tutti i martedì e giovedì. “Omaggio a Perugino” che vede confluire a Senigallia opere provenienti da vari prestiti, come quello della Galleria nazionale delle Mar-che al Palazzo ducale d’Urbino pone dunque attenzione al Vannucci nell’anno in cui si ricorda il quinto centenario dalla morte occorsa nel 1523. Il percorso, guidato dal “Misericordiae Vultus” delle opere esposte a Senigallia, ricorda come la pittura di Perugino sia al contempo un racconto spirituale ed estetico con l’attitudine a rendere canonica la perfezione ideale, così a lungo apprezzata nel maestro, la raffinata dolcezza del pennello passa soprattutto attraverso le eleganti Madonne, un modello che ha riscosso nei se-coli grande fortuna come la stessa Pala di Senigallia attesta.

Omaggio a Perugino gode del patrocinio del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del comune di Senigallia. Ad ingresso gratuito, “Omaggio a Perugino” è aperta dal martedì alla domenica, con orario 21-24 alla Pinacoteca diocesana di Senigallia.