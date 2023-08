Slovenia: Michel (Consiglio Ue) nelle zone alluvionate. “Una inondazione altrettanto grande di solidarietà sta arrivando dall’Europa”

(Foto Consiglio europeo)

“Sono qui per riaffermare la solidarietà dell’Unione europea. Sono molto colpito dal coraggio del popolo sloveno. Sono anche colpito dall’attenzione e dalla determinazione della sua leadership, primo ministro Golob”: lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine di una visita in Slovenia che nei giorni scorsi lo ha portato nei luoghi della devastazione lasciata dalle inondazioni di metà agosto.

Il presidente ha voluto fare una ricognizione, per poter valutare che cosa l’Ue possa fare. “Sono qui per assicurarvi che una inondazione altrettanto grande di solidarietà sta arrivando dall’Ue”, ha affermato Michel. La Commissione europea ha garantito 400 milioni di euro come punto di partenza. Altri aiuti arriveranno da Paesi Ue e dall’Ucraina, ha ricordato Michel. “Ciò non basta”, ha aggiunto il presidente, assicurando che “non dimenticheremo il popolo sloveno”. Serviranno aiuti per ricostruire le zone colpite, ma sarà importante anche lavorare per “essere meglio preparati perché sappiamo che in futuro, probabilmente non solo in Europa, non solo in Slovenia, dovremo affrontare sempre più disastri naturali”.