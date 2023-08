Scuola: card. Zuppi, “continuare a vincere violenza e guerra scrivendo lettere, disarmando cuori, menti e mani e seminando amore”

“Digli che bisogna continuare a vincere la violenza e la guerra scrivendo lettere, disarmando cuori, menti e mani e seminando amore”. Così l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, nel messaggio affidato ad Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale educazione, scuola e università della Cei, per l’incontro “La scuola meritata” promosso oggi a Torino dalla Fidae con il patrocinio dell’Ufficio nazionale educazione, scuola e università della Cei, della regione Piemonte, del Comune di Torino e di Torino metropoli. Leggendo il messaggio del presidente Cei in apertura dell’evento, Diaco ha richiamato l’incontro avuto nelle settimane scorse da Zuppi con un gruppo di alunni delle scuole primarie e secondarie aderenti alla Fidae, che hanno promosso un progetto di educazione alla pace, e ha aggiunto: “Questo è il primo pensiero in questo momento per tanti di noi: educare alla pace e alla convivenza, costruite con i nostri gesti città diverse. Questo è anche il pensiero che deve attraversare l’educazione, e quindi la scuola in tutte le sue forme in tutti i suoi ruoli. Se la missione della scuola e il compito del docente non passa anche da questo invito del cardinale, la nostra società ne avrà una grossa perdita”.