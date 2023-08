Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare del Vicariato apostolico di Anatolia p. Antuan Ilgit, finora vicario generale e cancelliere del medesimo Vicariato, assegnandogli la sede titolare di Tubernuca.

P. Antuan Ilgit è nato il 22 giugno 1972 a Hersbruck (Germania). Trasferitosi con i genitori in Turchia, ha conseguito nel 1994 la laurea in Pubblica Amministrazione presso la Facoltà di Scienze economiche e amministrative della Gazi Üniversitesi ad Ankara.

Dopo un’esperienza di vita religiosa nell’Ordine dei Frati minori cappuccini, il 1° novembre 2005 è entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù (Provincia d’Italia). Nel 2007, ha emesso la prima professione. È stato ordinato presbitero il 26 giugno 2010 a Roma.

Ha conseguito nel 2008 il baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e, nel 2011, la licenza in Teologia morale con indirizzo in Bioetica presso l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense.

Inviato poi negli Stati Uniti d’America per proseguire gli studi, ha ottenuto nel 2013 un master in Etica della medicina presso la Saint Joseph’s University e nel 2017 il dottorato in Teologia morale presso la School of Theology and Ministry del Boston College.

Dal settembre 2020 ad aprile 2021 ha svolto l’ultimo anno di formazione (Terza Probazione) a Salamanca (Spagna). Ha emesso la professione solenne nella Compagnia di Gesù il 19 novembre 2022 ad Ankara.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: assistente del parroco della comunità cattolica di lingua turca della parrocchia di Meryemana ad Ankara; economo della comunità dei Padri Gesuiti (2010-2011); animatore, formatore e padre spirituale presso il Pontificio Seminario campano interregionale di Napoli (2017-2020); docente di Teologia morale e Bioetica presso la Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (dal 2017 al presente).

Dal 2022 è vicario generale e cancelliere del Vicariato apostolico di Anatolia, nonché coordinatore nazionale per la pastorale giovanile e vocazionale della Conferenza episcopale turca.

Oltre al turco, parla italiano, inglese, spagnolo e francese.