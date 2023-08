Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, al via il “Festival biblico”

La diocesi di Massa Carrara-Pontremoli inizia un nuovo percorso per mantenere al centro la Parola di Dio e allargare l’orizzonte aperto dalla iniziativa della “Tre giorni biblica”, che dal 2015 caratterizza nel mese di settembre la ripresa delle attività pastorali diocesane.

Infatti sono in programma due serate “in piazza” aperte a tutti per aiutare i partecipanti ad entrare nel vivo dell’esperienza raccontata nel libro degli Atti degli Apostoli, testo scelto dal vescovo Mario Vaccari, come punto di riferimento dei “Gruppi di ascolto della Parola” per il prossimo anno pastorale.

La prima serata si terrà oggi, lunedì 28 agosto, alle ore 21, presso Piazza del Duomo a Pontremoli, e avrà come titolo “Parola e arte, i segni dell’annuncio. Arte e storia di un lungo viaggio”, dove al centro ci sarà il Vangelo nelle sue raffigurazioni artistiche con una attenzione al territorio, con gli interventi di Paolo Lapi e Roberto Ghelfi.

La seconda serata invece è in programma per mercoledì 30 agosto, alle ore 21, presso il giardino di Casa Pellini ad Avenza dal titolo, “Dentro le parole: la parola nel nostro oggi testimonianze e voci in dialogo”. Per questa occasione sarà presente Domenico Mugnaini, direttore del settimanale “Toscana Oggi”, che coordinerà il dibattito tra i relatori provenienti dal mondo della comunicazione e alcune autorità civili, tra cui il vicario del prefetto, Andrea Leo, il vice questore, Antonella Chiapparelli, Vincenzo Genovese dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

“Viviamo quest’anno – ha detto la coordinatrice del progetto, Chiara Mariotti – un rinnovato momento di incontro con la Parola di Dio in particolare con gli Atti degli Apostoli. Un’esperienza quella della ‘Tre giorni biblica’ ormai divenuta un punto di riferimento e che da quest’anno si amplia come ‘Festival biblico’ con le serate di Pontremoli e di Avenza dove sarà presente anche il vescovo: un motivo in più per partecipare ed insieme, in questo percorso sinodale, condividere esperienze ed approfondimenti”.

Infine nei giorni 1, 2 e 3 settembre si terrà la “Tre giorni biblica” con momenti di approfondimento e riflessione sulla Parola di Dio, cui parteciperà anche mons. Mario Vaccari: venerdì 1 e sabato 2 presso i locali della parrocchia di Maria SS. Mediatrice ad Avenza, mentre domenica 3 settembre presso la chiesa di Maria Ausiliatrice alla Filanda di Aulla.