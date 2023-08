Papa Francesco: a gesuiti portoghesi, “il tema dell’omosessualità è molto forte”, ma “sono tutti invitati” nella Chiesa

Nel colloquio di Papa Francesco con i gesuiti portoghesi, durante la Gmg di Lisbona, pubblicato integralmente da La Civiltà Cattolica e rilanciato da Vatican news, sulla questione della sessualità, il Pontefice ribadisce la chiamata all’accoglienza delle persone omosessuali nella Chiesa. “È evidente che oggi il tema dell’omosessualità è molto forte, e la sensibilità a questo proposito cambia a seconda delle circostanze storiche”, chiarisce. “Ma quello che a me non piace affatto, in generale, è che si guardi al cosiddetto ‘peccato della carne’ con la lente d’ingrandimento, così come si è fatto per tanto tempo a proposito del sesto comandamento. Se sfruttavi gli operai, se mentivi o imbrogliavi, non contava, e invece erano rilevanti i peccati sotto la cintola”.

“Sono tutti invitati” nella Chiesa, ripete poi Francesco, “occorre applicare l’atteggiamento pastorale più opportuno per ciascuno. Non bisogna essere superficiali e ingenui, obbligando le persone a cose e comportamenti per i quali non sono ancora maturi, o non sono capaci. Per accompagnare spiritualmente e pastoralmente le persone ci vuole molta sensibilità e creatività. Ma tutti, tutti, tutti, sono chiamati a vivere nella Chiesa: non dimenticatelo mai”.

Come già in una recente intervista a una rivista spagnola, Papa Francesco ricorda anche il suo incontro con un gruppo di persone transgender, portate la prima volta e poi diverse altre in seguito all’udienza generale del mercoledì da suor Geneviève, 80 anni, “cappellana” del Circo di Roma con altre due suore. “La prima volta che sono venute, piangevano. Io chiedevo loro il perché. Una di queste donne mi ha detto: ‘Non pensavo che il Papa potesse ricevermi!’. Poi, dopo la prima sorpresa, hanno preso l’abitudine di venire. Qualcuna mi scrive e io le rispondo via mail. Tutti sono invitati! Mi sono reso conto che queste persone si sentono rifiutate, ed è davvero dura”.