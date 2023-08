Diocesi: Taranto, oggi si conclude la decima edizione della “Notte bianca alla ricerca interiore”, nel centro storico di Martina Franca

Si conclude oggi la decima edizione della “Notte bianca alla ricerca interiore”, nel centro storico di Martina Franca. Un appuntamento fisso per i pugliesi e molto apprezzato dai turisti che nella notte tra il 27 e il 28 di agosto pregano, partecipano alla messa, si accostano alla confessione, in un’atmosfera insolita, sotto le stelle tra i trulli e i vicoli della Valle d’Itria, onorando così santa Monica e sant’Agostino, di cui ricorrono i festeggiamenti. Nell’occasione è anche possibile visitare l’ex convento delle agostiniane, l’antica chiesa della Madonna della Purità e la pinacoteca. Ieri sera alle 20,30 l’inizio della due giorni con l’adorazione eucaristica. Subito dopo, seguendo un percorso di 96 scalini, dal piano terra i presenti hanno potuto raggiungere il belvedere, aperto al raccoglimento per buona parte della notte. Alle 5,30 di questa mattina, la celebrazione della messa all’alba e alle 18,00 di oggi un’altra celebrazione eucaristica con la benedizione degli studenti prossimi all’inizio del nuovo anno scolastico e la venerazione della reliquia di sant’Agostino. Tra gli eventi civili: oggi, alle 20, la quinta edizione dell’assegnazione de “La Riconoscenza”, espressione di gratitudine verso coloro che in modi diversi sostengono le attività del Villaggio sant’Agostino, quest’anno assegnata a Vittorio Sgarbi e alla compagnia teatrale locale “Le quinte”. Subito dopo la consegna delle borse di studio e la presentazione della tela restaurata di Sant’Orsola.