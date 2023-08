Papa Francesco: all’Angelus, “prego per le vittime incendi nel nord-est della Grecia”. “Non dimentichiamo l’Ucraina”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Assicuro il ricordo nella preghiera per le vittime degli incendi divampati in questi giorni nel nord-est della Grecia, ed esprimo solidale vicinanza al popolo greco. E restiamo sempre vicini anche al popolo ucraino, che soffre per la guerra, e soffre tanto: non dimentichiamo l’Ucraina!”.

Poi i saluti ai romani e pellegrini d’Italia e di tanti Paesi. “In particolare saluto il gruppo parrocchiale venuto da Madrid; i sacerdoti della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, con il loro vescovo; i fedeli di San Gaetano da Thiene in Melìa; le famiglie del quartiere Pizzo Carano di San Cataldo e i ciclisti della Ciociaria. Saluto i ministranti dell’unità pastorale di Codevigo, nella diocesi di Padova, in pellegrinaggio a Roma con il loro parroco”.

Il Pontefice ha quindi ricordato che ieri era la memoria liturgica di Santa Monica, madre di Sant’Agostino: “Con le sue preghiere e le sue lacrime chiedeva al Signore la conversione del figlio; donna forte, donna brava! Preghiamo per tante mamme, che soffrono quando i figli si sono un po’ perduti o stanno su strade difficili nella vita”.

Infine, augurando a tutti una buona domenica. ha chiesto di non dimenticarsi di pregare per lui.