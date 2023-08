Papa Francesco: all’Angelus, “in Mongolia una visita tanto desiderata. Sono felice di viaggiare per essere tra voi come fratello di tutti”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Giovedì partirò per un viaggio di alcuni giorni nel cuore dell’Asia, in Mongolia. Si tratta di una visita tanto desiderata, che sarà l’occasione per abbracciare una Chiesa piccola nei numeri, ma vivace nella fede e grande nella carità; e anche per incontrare da vicino un popolo nobile, saggio, con una grande tradizione religiosa che avrò l’onore di conoscere, specialmente nel contesto di un evento interreligioso”. Lo ha ricordato, ieri mattina, Papa Francesco, dopo la recita dell’Angelus, da Piazza San Pietro. “Desidero ora rivolgermi proprio a voi, fratelli e sorelle della Mongolia, dicendovi che sono felice di viaggiare per essere tra voi come fratello di tutti. Ringrazio le vostre autorità per il cortese invito e quanti, con grande impegno, stanno preparando la mia venuta. A tutti chiedo di accompagnare questa visita con la preghiera”, ha aggiunto il Pontefice.