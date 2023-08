Pontificia Accademia Vita: Buenos Aires, firma Dichiarazione religioni abramitiche su tutela persone anziane. Mons. Paglia, “segno di civiltà”

“La firma di questa Dichiarazione è un fatto rilevante e sono orgoglioso che si svolga nell’ambito del viaggio che sto svolgendo in Cile e Argentina. È importante che le religioni si uniscano, in base alla loro tradizione ed eredità spirituale, per sensibilizzare la società civile sui temi della tutela e del rispetto degli anziani. L’assistenza alla persona vulnerabile è oggi sempre di più un segno di civiltà, respingendo ogni tentazione di ‘scartare’ i deboli e i più indifesi”. Così l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita (Pav), commenta la firma della “Dichiarazione delle religioni abramitiche: le persone anziane nella società contemporanea e la loro protezione”, siglata oggi a Buenos Aires, nella sede dell’Università Cattolica Argentina (Uca), sotto gli auspici della Pav. A firmare la Dichiarazione sono don Rubén Revello, direttore dell’Istituto di bioetica della Facoltà di medicina dell’Uca; il rabbino Fernando Fishel Szlajen da parte ebraica; dallo sceicco Abdala Cerrilla da parte islamica.

Di “passo significativo che dimostra ancora una volta che i valori fondamentali condivisi dalle nostre rispettive tradizioni spirituali sono uniti nella protezione e nella cura dei nostri anziani, che meritano un profondo rispetto e un trattamento dignitoso durante questa fase della vita”, parla il rabbino Fernando Fishel Szlajen.