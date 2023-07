Europa-America latina: mons. Crociata (Comece), “il Vertice sia occasione per promuovere una cultura dell’incontro e della pace”

Mons. Mariano Crociata (Ph: Cristian Gennari/Siciliani)

In vista del vertice tra Unione europea e Celac (Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi) che si terrà il 17-18 luglio a Bruxelles, la Comece (Commissione degli episcopati dell’Ue), insieme a Celam (Consiglio episcopale latinoamericano), Caritas Europa e Caritas Lac (Caritas della regione latino-americana e caraibica), lancia oggi una serie di brevi video a favore di “un partenariato che porti benefici concreti a tutte le persone e comunità delle due regioni, oltre a promuovere un mondo più pacifico e fraterno”. Nei video si formulano raccomandazioni concrete su sviluppo umano integrale e giustizia sociale, ecologia integrale e transizione energetica giusta, mobilità umana e pace. Questa campagna video fa seguito al contributo congiunto intitolato “Un partenariato di speranza per il bene dei nostri popoli e un mondo più fraterno”, elaborato nell’aprile 2023 da Comece, Celam, Caritas Europa, Caritas America Latina e Caraibi.

Nel primo video della campagna, il presidente della Comece, mons. Mariano Crociata, afferma: “la Chiesa guarda al prossimo vertice Ue-Celac anche come un’opportunità per promuovere un partenariato per la pace – a livello globale, regionale e locale. Ci auguriamo che i responsabili delle decisioni non solo concordino passi importanti per rinnovare la cooperazione multilaterale, ma sostengano anche iniziative locali che affrontino le cause profonde della violenza e della criminalità organizzata”. Crociata aggiunge: “è altresì nostra speranza che il futuro partenariato Ue-Celac dia priorità agli incontri umani, promuova gli scambi personali e offra nuove opportunità di dialogo e cooperazione interculturale e interreligiosa. Siamo pronti a contribuire a un partenariato per la pace e a una cultura dell’incontro tra i popoli delle nostre regioni”.