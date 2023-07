Maltempo: Protezione civile, “in arrivo pioggia e temporali sui settori alpini. Allerta arancione in Lombardia”

“La coda di una perturbazione di origine atlantica in transito sull’Europa centrale interesserà anche i settori alpini italiani portando locali precipitazioni temporalesche, a tratti anche di forte intensità”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla sera di oggi, martedì 11 luglio, locali rovesci o temporali, anche di forte intensità, sui settori alpini, con possibili sconfinamenti sulle pianure adiacenti, di Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattina di domani, mercoledì 12 luglio, l’instabilità e i fenomeni subiranno una temporanea attenuazione per poi accentuarsi nuovamente”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 12 luglio, allerta arancione per rischio temporali su settori della Lombardia. Allerta gialla valutata su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.