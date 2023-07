Fafce: Bassi al Sir, “san Benedetto interceda per i nostri politici. Ispirandosi alle famiglie, lavorino per unità e coesione sociale”

Vincenzo Bassi (Foto Fafce)

“Che san Benedetto interceda per i nostri politici e legislatori, perché – nell’esercizio democratico – si lascino ispirare dalle comunità e dalle famiglie d’Europa, lavorando per l’unità vera e la coesione sociale, senza fomentare divisioni e voler imporre una loro visione”. Nel giorno della memoria religiosa del co-patrono d’Europa, e a meno di un anno dalle prossime elezioni europee, Vincenzo Bassi, presidente della Fafce (Federazione delle associazioni di famiglie cattoliche in Europa) desidera ricordare la figura del monaco. “In un momento storico cruciale per il continente europeo, che vive una guerra nel suo cuore”, la Fafce, prosegue Bassi in una dichiarazione al Sir, “come ricordava Papa Francesco lo scorso anno, ‘ha anche una propria responsabilità nel dare testimonianza di unità e lavorare per una pace che sia la grande pace’, quando ‘purtroppo molte sono le minacce e occorre puntare su ciò che unisce e non su ciò che divide’”.