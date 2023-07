Brasile: Stato Alagoas, 24 mila persone senza casa o sfollate per le piogge. Appello di dom Muniz, arcivescovo di Maceió

L’arcivescovo metropolita di Maceió (Stato nordorientale di Alagoas), dom Antônio Muniz Fernandes, ha avviato una campagna urgente a favore dei senzatetto e degli sfollati a causa delle piogge di questo fine settimana. Dom Muniz invita il popolo di Dio dell’arcidiocesi di Maceió a fare le proprie donazioni, “secondo i propri mezzi e il proprio cuore, il prima possibile e lo ringrazia fin d’ora per la sua generosità”. Oltre a offerte economiche, si chiede di far pervenire alimenti di base nei centri di raccolta allestiti in diocesi. Nel frattempo, il livello dell’acqua nei fiumi e nelle lagune dell’Alagoas ha iniziato a scendere molto lentamente, dopo le forti piogge che hanno colpito lo Stato da venerdì scorso, e che hanno lasciato più di 24 mila persone senza casa o in questo momento senza un tetto. Secondo l’ultimo aggiornamento del Coordinamento della Protezione Civile dello Stato di Alagoas, 32 dei 102 Comuni dello Stato hanno dichiarato una situazione di emergenza a causa delle piogge. In totale, 3.578 persone sono rimaste senza casa e 20.458 sono le persone attualmente sfollate per motivi di sicurezza. Una persona è morta nel comune di Joaquim Gomes.