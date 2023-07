Università Cattolica: l’Aristotle Prize al professore Giuseppe Riva

Giovedì 6 luglio, il professor Giuseppe Riva, docente di Psicologia della comunicazione e di Psicotecnologie per il benessere in Università Cattolica a Milano, ha ricevuto da Efpa (European Federation of Psychologists Associations) l’“Aristotle Prize” a Brighton nel Regno Unito. Lo riferisce l’Ateneo cattolico milanese. Su proposta dell’Associazione Italiana Psicologi e dopo la candidatura ufficiale sul portale di reclutamento InPA, il Premio è stato attribuito durante il 18° European Congress of Psychology al professore, socio della Federazione, in quanto studioso europeo che ha dato sostanziali e originali contributi alla psicologia intesa sia come scienza sia come professione. “Questo premio è un riconoscimento per la psicologia italiana e per la sua capacità di affrontare tematiche emergenti – come l’intelligenza artificiale o il Metaverso – usando un punto di vista centrato sull’umano” – ha dichiarato Riva. A conferire l’onorificenza durante la cerimonia sono stati il presidente dell’Efpa e un rappresentante della Association of Greek Psychologists e della Hellenic Psychological Society. Per l’occasione il professor Riva ha tenuto una lecture sul tema di lavoro scelto quest’anno dallo European Congress of Psychology, ovvero “Psychology: Uniting communities for a sustainable world”. Tra le motivazioni del Premio si legge che il candidato vincitore deve aver ottenuto ottimi risultati in tutte le categorie, ma particolarmente in relazione ad alcuni standard: riconoscimenti a livello internazionale per aver dato un contributo sostanziale e originale alla psicologia come scienza o professione; pubblicazione su riviste accademiche; presentazioni durante conferenze nazionali ed europee; impegno approfondito nell’area di interesse del Premio; ricerca dimostrabile o contributo professionale; avanzamento degli studi, esercizio della psicologia ed eredità per il futuro. Ogni anno l’Aristotle Prize è attribuito a un singolo psicologo o a un gruppo riconosciuto a livello internazionale.