Donazione sangue: anche Fidas Vicenza all’Uisp Days 2023. Tre giorni in moto lungo lo stivale per promuovere il dono

“Sport ed altruismo fanno spesso coppia, ma a volte occorre forzare un po’ la mano per convincere gli sportivi a diventare donatori, anche se il terreno non è mai troppo arido”. Con queste parole Chiara Peron, presidente di Fidas Vicenza, descrive il senso di Uisp Days 2023, evento in collaborazione con il progetto Metti in moto il dono, il tour in collaborazione tra Fidas Vicenza, Fidas Padova e Uisp aps, associazione da anni attiva nel settore del motorismo. Il viaggio si snoderà in tre tappe e partirà da Padova giovedì 13 luglio: Padova-L’Aquila, L’Aquila-Matera e, infine, da Matera a Fiuggi. Durante il tour i partecipanti incontreranno i rappresentanti Fidas del territorio e le autorità locali. Entusiasti gli organizzatori, Jacopo Pressato (Fidas Padova), Luisa Segato (Fidas Vicenza) e Maurizio Dal Ben (Uisp), che concludono: “Questo viaggio lungo la Penisola servirà senza dubbio ad instaurare nuove amicizie, a farci notare da chi incontreremo lungo il percorso e, naturalmente, a sensibilizzare i motociclisti, che praticano uno sport sempre molto socializzante, ma che richiede un supplemento di attenzione rispetto alla sicurezza e, naturalmente, l’attenzione al dono del sangue nei confronti di chi, anche sulle strade, incorre in importanti incidenti”.