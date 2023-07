Papa Francesco: mons. Roberto Fornaciari è il nuovo vescovo di Tempio-Ampurias

Dom Roberto Fornaciari, priore del Monastero di Camaldoli, è il nuovo vescovo di Tempio-Ampurias. Lo ha nominato oggi Papa Francesco accettando la rinuncia al governo pastorale della diocesi presentata da mons. Sebastiano Sanguinetti. Mons. Fornaciari è nato il 23 dicembre 1963 a Reggio Emilia. È entrato nella Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto e ha emesso la prima professione il 7 ottobre 1989. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia, la Licenza in Teologia dogmatica e, successivamente, il Dottorato in Storia ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato ordinato presbitero il 25 aprile 2001. Ha svolto i seguenti incarichi: docente di Storia del monachesimo presso l’Istituto di Teologia della vita consacrata “Claretianum” (2003-2007); docente di Storia del monachesimo e della vita consacrata e di ecumenismo presso l’Istituto Beato Gregorio X (2008-2022); vicario per la Vita consacrata della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e membro del Consiglio episcopale, del

Collegio dei consultori e del Consiglio presbiterale; consultore storico del Dicastero delle Cause dei Santi; economo, vice-priore e, attualmente, superiore della Comunità del Monastero di Camaldoli.