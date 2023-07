Nuovi cardinali: mons. Rossi (Cordoba), “un parrocchiano mi ha avvisato, ho pensato facesse confusione. Nomina è una grande responsabilità”

“Un parrocchiano mi ha avvicinato e mi ha detto di aver sentito Papa Francesco nominarmi come futuro cardinale. Ho pensato subito che si trattasse di una confusione”. Ma presto, prima di celebrare la messa, è arrivata la conferma attraverso la radio. Così l’arcivescovo di Córdoba, mons. Ángel Rossi ha raccontato, in un’intervista a “La Voz” di aver appreso la sua nomina a cardinale da parte di Papa Francesco, che conosce molto bene perché ha vissuto con lui per otto anni quando Jorge Bergoglio era provinciale dei gesuiti, in Argentina.

“La mia missione sarà quella di accompagnare il Papa in tutto ciò di cui avrà bisogno. Per il mio profilo e la mia formazione, immagino che sarò in grado di servirlo nelle questioni relative alla cura pastorale e alla formazione dei sacerdoti”, ha detto, aggiungendo: “Prendo questa nomina come una grande responsabilità”.