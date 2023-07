Migranti: Sos Mediterranée, sbarcati i 57 sopravvissuti salvati il 7 luglio, dopo gli spari della guardia costiera libica

Sono sbarcati questa mattina a Civitavecchia i 57 naufraghi salvati dalla nave Ocean Viking di Sos Mediterranée in due distinte operazioni il 7 luglio. SI tratta dei naufraghi contro cui la guardia costiera libica, secondo una denuncia di Sos Mediterranée, ha sparato colpi di arma da fuoco in prossimità dell’equipaggio di soccorso: “Si tratta del terzo incidente di quest’anno, che si inserisce in un contesto di crescente insicurezza nel Mar Mediterraneo”. “Dopo aver vissuto esperienze traumatiche in Libia e in mare, siamo lieti che abbiano raggiunto la terraferma sani e salvi”, afferma l’Ong. L’equipaggio a bordo della nave di soccorso umanitaria Ocean Viking, gestita insieme alla Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ficr), aveva risposto ad una chiamata di mayday su una piccola imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo delle coste libiche.

Questa mattina, #OceanViking ha fatto sbarcare i 57 sopravvissuti salvati in 2 operazioni il 7 luglio. Dopo aver vissuto esperienze traumatiche in #Libia e in mare, siamo lieti che abbiano raggiunto la terraferma sani e salvi. pic.twitter.com/83MykYZjxq — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) July 11, 2023

Da gennaio, 1728 persone sono morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale in cerca di sicurezza e pace in Europa. Si tratta del numero di morti più alto dal 2017 e quasi certamente di un dato inferiore alle aspettative.