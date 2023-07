Diocesi: Fidenza, dal 13 luglio il 33° “Happening dei giovani”, sul tema “Tu sei prezioso ai miei occhi”

Si svolgerà dal 13 al 23 luglio, a Salsomaggiore Terme presso l’oratorio Don Bosco, il 33° “Happening dei giovani”, sul tema “Tu sei prezioso ai miei occhi”. Apertura 13 luglio alle ore 21 apertura con la Messa che sarà celebrata da don Giancarlo Plessi e da don Fausto Arrisi in occasione del loro anniversario di ordinazione presbiterale. Martedì 18 luglio alle ore 21 saranno ospiti Francesca Zancarini e Valeria Tedaldi, amiche esperte della storia salsese e in particolare di quella delle Terme Berzieri. In occasione del centenario proporranno un viaggio nel tempo e nei luoghi che hanno fatto la storia della città termale. Quest’anno ricorrono anche i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni e per riscoprire l’attualità della sua celebre opera “I Promessi Sposi” sarà presente Elena Mazzola, che ha tenuto numerosi incontri sia sulla sua esperienza personale nella comunità Emmaus sia relativi al suo libro “Manzoni tra Mosca e Kiev. I Promessi Sposi e i misteri della storia”. Non mancherà poi una serata dedicata allo sport con Nando Sanvito, giornalista Mediaset. Presenterà una delle sue videostorie sportive dal titolo “A braccia alzate: quando vittoria e sconfitta sono due facce della stessa medaglia”.