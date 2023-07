Europa-America latina: mons. Spengler (Celam), “dialogo interculturale e interreligioso per costruire ponti tra le due regioni”

Ogni giorno fino al summit Ue-Celac del 17-18 luglio, che si svolgerà a Bruxelles, la Comece condividerà un nuovo videomessaggio sul suo canale YouTube e sulle sue piattaforme di social media. “Vi invitiamo – è questo il messaggio che giunge dalla Comece – a condividere questi videomessaggi e a partecipare alla promozione di una visione del futuro partenariato Ue-Celac che si ispira all’esperienza di base della Chiesa nel sostenere le persone che affrontano situazioni di vulnerabilità su entrambe le sponde dell’Atlantico”. Nel suo videomessaggio, mons. Jaime Spengler, presidente del Celam, dichiara: “il patrimonio religioso dei nostri popoli è uno dei pilastri della nostra cultura e identità. Ci auguriamo pertanto che la rinnovata cooperazione tra Unione europea e America Latina e Caraibi consenta di rafforzare le politiche volte alla sua promozione e protezione”. Secondo Spengler “il dialogo interculturale e interreligioso può essere uno strumento privilegiato per promuovere la coesione sociale e costruire ponti all’interno e tra le due regioni. A questo proposito, incoraggiamo i responsabili politici dell’Ue e del Celac a promuovere azioni che contribuiscano a creare un ambiente favorevole per incontri interreligiosi inclusivi e a difendere il diritto fondamentale alla libertà religiosa. Ciò implica anche consentire un accesso equo e non discriminatorio agli strumenti di finanziamento dell’Ue per i progetti delle organizzazioni religiose”.