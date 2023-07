Calcio: Csi, dal 12 al 16 luglio a Brescia le finali dei Campionati nazionali open di calcio a 11 e calcio a 7

(foto Csi)

Sono in programma a Brescia, dal 12 al 16 luglio, le finali dei Campionati nazionali di calcio a 11 e calcio a 7 del Csi-Centro sportivo italiano, che vedranno la partecipazione di 15 squadre e 306 giocatori. Il calcio a 7 disputerà tutte le gare nel centro sportivo San Filippo, iniziando dalla fase a gironi con impegnate Smv Piamarta Brescia, Fc Esio e Calcio Isolalta di Legnago (Girone A), Gs Oratorio S. Giorgio Milano, Country sport 07 Bari e Astoria Terni (Girone B). Le vincitrici dei 2 gironi accederanno direttamente alle semifinali, in programma sabato pomeriggio, mentre le seconde e terze classificate di ogni girone disputeranno i quarti di finale in programma sabato mattina. Domenica mattina le finali. Il calcio a 11 giocherà le sue partire nel centro sportivo Rigamonti e nel centro sportivo San Filippo, si affronteranno le rappresentative di Teramo, Salerno, Bologna, Pordenone, Milano, Campobasso, Sassari, Catania e Verona, suddivise in 3 giorni. Saranno ammesse ai quarti le prime 2 di ogni girone, oltre alle migliori 2 terze classificate. Sabato pomeriggio le 2 semifinali e la domenica le finali. Le fasi finali dei Campionati nazionali di calcio a 11 e calcio a 7 del Csi, saranno interamente plastic free e sono realizzate con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Brescia ed il patrocinio della Provincia di Brescia.