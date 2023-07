Diocesi: Genova e Chiavari, mons. Tasca e mons. Devasini da domani a Cuba per visitare la missione interdiocesana

I vescovi di Genova e di Chiavari, Marco Tasca e Giampio Devasini, si recheranno a Cuba da domani, 12 luglio, al 22 luglio per visitare la missione interdiocesana attiva dal 2005. Lo rende noto la diocesi di Genova in un comunicato. La missione si trova nella Diocesi cubana di Santa Clara, nella provincia di Villa Clara, in una zona interna dell’isola. Come ha spiegato mons. Piero Pigollo, sacerdote genovese che farà parte della delegazione che partirà da Genova per l’isola caraibica, “la diocesi di Santa Clara è grossa circa due volte la Liguria ma può contare solo su circa 35 sacerdoti. Per fare un confronto – ha spiegato – la diocesi di Genova ha un numero di sacerdoti di circa 10 volte maggiore su un territorio molto meno esteso”. I due vescovi incontreranno quello locale Marcelo Arturo González Amador e conosceranno da vicino la realtà della missione. Previste visite anche alle mense parrocchiali della Caritas e incontri con i volontari e con le persone assistite. Per don Pigollo si tratta di un ritorno tra i “suoi fedeli” dal momento che ha vissuto alcuni anni del suo ministero sacerdotale quale sacerdote ‘fidei donum’ proprio alla missione cubana. Come spiega il sito della diocesi di Genova, la missione interdiocesana di Cuba ha aperto la sua attività nel 2005 ai tempi dell’allora cardinale Tarcisio Bertone e dell’ausiliare, Alberto Tanasini. È nata dalla collaborazione delle Diocesi di Genova e Chiavari cui si è aggiunta, tra il 2010 e il 2017, la diocesi di Savona il cui impegno continua tuttora anche se con il solo sostegno economico. La missione interdiocesana, infatti, vive e opera grazie al sostegno delle tre diocesi liguri. Attualmente, nella missione operano don Claudio Arata di Chiavari, dal 2017, e don Paolo Benvenuto di Genova, dal 2021.