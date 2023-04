Università: Sapienza Roma, il 13 aprile un convegno sul contrasto alla violenza di genere

Giovedì 13 aprile, dalle 9.30 presso l’Aula Odeion del Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università La Sapienza di Roma, si svolgerà il convegno “Progetto FuTuRe: il contrasto alla violenza di genere e gli strumenti di valutazione del rischio di recidiva”. Nel corso dell’incontro sarà presentato il progetto europeo FuTuRE – Fostering Tools of Resiliance and Emersion of Gbv with intersectional perspective finanziato con i fondi Cerv (Citizen, Equality, Rights and Value) che vede Differenza donna Aps, Sapienza Università di Roma e Università della Tuscia impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, con un focus specifico sulla violenza nelle relazioni intime e multiple discriminazioni, attraverso l’aggiornamento e il rafforzamento di procedure e metodologie di valutazione del rischio di recidiva, con una prospettiva di genere, intersezionale e inclusiva dei diritti di bambine e bambini, tenendo anche conto delle criticità emerse a seguito della pandemia Covid-19.

I lavori si apriranno con i saluti della rettrice Antonella Polimeni e proseguiranno con gli interventi, fra gli altri, di Flaminia Saccà (Sapienza), Elisa Ercoli (Differenza donna Aps), Fiorenzo Laghi (direttore Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione), Vittorio Rizzi, (prefetto, vice direttore generale Ps, direttore centrale Polizia criminale), Francesco Menditto (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli), Lella Palladino (attivista centri antiviolenza e cooperativa sociale Eva).