Diocesi: Vercelli, cinque giorni di incontri e preghiere per la festa patronale del santuario della Beata Vergine del Trompone di Moncrivello

(Foto: Silenziosi Operai della Croce)

Tutto pronto per le celebrazioni della festa patronale del santuario della Beata Vergine del Trompone di Moncrivello, nella diocesi di Vercelli. Cinque giorni di incontri e preghiere organizzati dai Silenziosi Operai della Croce per celebrare, come ogni anno, presso il santuario, l’apparizione della Madonna avvenuta la prima domenica dopo Pasqua del 1562, a una donna ricurva e ammalata proveniente da Cigliano, Domenica Millianotto, guarita miracolosamente dalla Beata Vergine. Ricco il programma di appuntamenti che inizieranno con il triduo di preparazione alla patronale, giovedì 13 aprile, alle ore 18, con la celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale di Moncrivello e venerdì 14 aprile, alle ore 18, con la messa animata dalla comunità parrocchiale di Cigliano.

Si continua sabato 15 aprile, alle ore 20, con la celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale di Villareggia, Tonengo Mazzé e Barengo. A seguire ci sarà la fiaccolata alla Grotta della Madonna di Lourdes nel parco adiacente al santuario. Domenica 16 aprile, giorno della festa patronale, alle ore 10.30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Johnny Lourerio de Freire, moderatore dei Silenziosi Operai della Croce, alle ore 15.30 la recita del santo rosario, mentre, alle ore 16, mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, celebrerà la messa animata dalla corale di Villareggia. La giornata si concluderà alle ore 18 con la funzione liturgica presieduta da don Alberto Carlevato. Ultimo appuntamento lunedì 17 aprile, alle ore 11, con la messa sempre in santuario presieduta dall’arcivescovo di Vercelli, Marco Arnolfo insieme ai sacerdoti vercellesi.