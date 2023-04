Caso Orlandi: ancora in corso l’incontro di Pietro Orlandi con il Promotore di Giustizia Vaticano

È ancora in corso in Vaticano l’incontro tra Pietro Orlandi e il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi. Il fratello di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 all’età di 15 anni, è arrivato presso l’ufficio di Diddi circa cinque ore fa, accompagnato dal suo avvocato Laura Sgrò, che ha lasciato il Vaticano subito dopo a bordo della sua auto. È la prima volta che Pietro Orlandi viene ascoltato in Vaticano, in un colloquio chiarificatore rispetto alle denunce presentate sul caso.