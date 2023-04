Diocesi: Mazara del Vallo, dolci tipici in dono ai detenuti del carcere di Castelvetrano

“Li campanari”, i dolci tipici della Pasqua preparati dalla “Fraternità Betlemme di Efràta” sono stati donati ai detenuti della casa circondariale di Castelvetrano. La consegna è avvenuta in occasione della messa “in Coena Domini” col vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella all’interno del penitenziario.

Il presule ha lavato i piedi a 12 detenuti. L’idea è stata del cappellano don Vincenzo Aloisi, uno dei fondatori della Fraternità. I dolci sono stati preparati dai volontari della Fraternità nei locali parrocchiali della chiesa Madonna della Tagliata, grazie alle donazioni di farina, zucchero, ovetti di cioccolato, strutto e tutto il necessario per realizzare i dolci. A collaborare nella preparazione sono stati anche i bambini ospitati dalla comunità gestita dalla cooperativa “Talenti”, gli ospiti del centro d’accoglienza gestito dalla cooperativa “I locandieri”. Oltre che per i detenuti, “li campanari” sono stati preparati anche per le famiglie bisognose assistite dalla Fraternità a Castelvetrano.