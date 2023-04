Diocesi: Termoli-Larino, pellegrinaggio al Santuario della Madonna a Lungo

Nono pellegrinaggio dalla Cattedrale di Termoli al Santuario guidato dal vescovo Gianfranco De Luca. La partenza era prevista per oggi alle 6 da piazza Duomo, con una sosta al Santuario della Madonna delle Grazie e il proseguimento per l’arrivo al Santuario della Madonna a Lungo, dove è in programma la celebrazione della Messa per i Pellegrini alle ore 8, mentre alle 9.30 per tutti i defunti e “amici del santuario”. Altre celebrazioni alle 11, alle 16.30 con la benedizione dei bambini e alle 18 a chiusura della festa. Le intenzioni di preghiera sono “per la Chiesa, Papa Francesco, il vescovo e i sacerdoti della diocesi, per la pace nel mondo, per le famiglie, per i poveri e gli ammalati, per padre Luigi, per la Città di Termoli e i suoi amministratori, per ogni intenzione personale”.