Parlamento europeo: Strasburgo, nella plenaria si voterà sulle emissione Ue. Domani a Bruxelles Metsola aprirà prima riunione con la Verkhovna Rada

La prossima settimana il Parlamento europeo voterà sulla “riforma del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Ue, anche per l’aviazione e il settore marittimo, sul meccanismo di aggiustamento delle frontiere per il carbonio e su un nuovo fondo sociale per il clima”. Gli eurodeputati si riuniranno nella plenaria a Strasburgo dal 17 al 20 aprile. Lo comunica, in una nota, l’Europarlamento. Gli europarlamentari discuteranno e voteranno anche delle “nuove regole sulla deforestazione e dei cicli sostenibili del carbonio”. È previsto anche un dibattito “Questa è l’Europa” con il premier del Lussemburgo Xavier Bettel. Questa settimana, mercoledì 12 aprile, la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, aprirà la prima riunione a Bruxelles tra il Parlamento europeo e la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. Inoltre, giovedì gli eurodeputati della commissione Trasporti voteranno su un progetto di relazione che aggiorna le linee guida Ue per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto stradale, ferroviario e marittimo, anche per “ridurre le connessioni con la Russia e la Bielorussia e aumentare i collegamenti con l’Ucraina e la Moldavia”. Sempre giovedì, la commissione per le Libertà civili (Libe) voterà “una risoluzione non vincolante sull’ultimo tentativo di stabilire un quadro per il trasferimento dei dati tra l’Ue e gli Stati Uniti che sia ritenuto accettabile dalla Corte di giustizia Ue”.