Unione europea: una settimana di formazione per giovani giornalisti

Al via il bando della Commissione europea per studenti di giornalismo e giovani giornalisti per la settima edizione del programma Youth4Regions per scoprire cosa fa l’Ue nelle regioni europee. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. Si selezioneranno 37 studenti di giornalismo e giovani giornalisti per partecipare a una settimana di formazione nell’ottobre 2023 per corsi e attività nelle redazioni e visitare le istituzioni e i media Ue.

Le candidature possono essere presentate per tre categorie (generale, fotogiornalismo e video giornalismo) da Stati Ue, Paesi vicini e Paesi candidati all’Ue. I vincitori parteciperanno anche al Premio Megalizzi – Niedzielski per giornalisti in erba, che sarà assegnato l’11 ottobre 2023. La Commissione europea coprirà tutti i costi di partecipazione al programma. Da quando Youth4Regions è stato avviato nel 2017, oltre 170 persone provenienti da tutta Europa hanno partecipato al programma. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina web del programma fino al 10 luglio.