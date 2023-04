Beni culturali ecclesiastici: Cei, in maggio a Firenze la Giornata nazionale “Oltre lo scivolo. Dall’accessibilità all’inclusione”

Il 12 e il 13 maggio si terrà a Firenze la Giornata nazionale “Oltre lo scivolo. Beni culturali ecclesiastici: dall’accessibilità all’inclusione” che inaugura l’edizione 2023 delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico (dal 13 al 21 maggio). Il convegno è promosso dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei insieme al Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità e alla diocesi di Firenze, con la partecipazione delle associazioni professionali di settore Amei – “Associazione musei ecclesiastici italiani”, Aae (Associazione archivistica ecclesiastica) e Abei (Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani).

L’evento, che si svolgerà in presenza presso la sala conferenze del Grand Hotel Mediterraneo (Lungarno del Tempio 44), è rivolto in particolare agli incaricati regionali e diocesani per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, ai responsabili e operatori degli Istituti culturali ecclesiastici e ai responsabili e incaricati diocesani per la pastorale delle persone con disabilità.

Durante le due giornate si alterneranno momenti più teorici, nei quali si affronteranno le tematiche di inclusione, accessibilità e partecipazione, a momenti esperienziali che possano suggerire strumenti e metodi di lavoro applicabili non solo alle grandi realtà ma anche in contesti piccoli e con risorse limitate. Verranno presentati alcuni progetti agli Uffizi e a Palazzo Pitti (autismo; tattile; barriere architettoniche; audio‐descrizione; video con lingua dei segni e sottotitolazione (Maps), e due laboratori presso L’Opera del duomo. Interverranno fra gli altri Andrea Cardone (Università di Firenze), Anna Peiretti (Fondazione Paideia) e Carlo Riva (l’Abilità Onlus).