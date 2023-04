Pasqua: mons. Tisi (Trento), “nonostante tutto, non c’è alternativa all’amare”

“In queste tragiche ore per l’umanità, ancora una volta il Risorto entra nelle nostre case e ci dice: ‘Pace a voi’”. Così l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, nel video messaggio pasquale. “Ancora una volta l’Uomo della Croce, con il suo morire abbracciando il nemico, diventa per noi una prospettiva di speranza. Ancora una volta abbiamo la possibilità di rilanciare la vita, ripartendo dall’accoglienza, dal perdono, dall’inclusione”, aggiunge il presule. “A tutti voi arrivi la forza della Pasqua che ci invita a continuare a credere nell’amore. Nonostante tutto, non c’è alternativa all’amare. Buona Pasqua”, conclude mons. Tisi.