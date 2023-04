Diocesi: Acireale, il simulacro della Madonna di Mongiuffi Melia nella parrocchia di Calatabiano

La parrocchia San Giuseppe in Pasteria di Calatabiano da mercoledì 12 a domenica 16 aprile ospita il simulacro della Beata Vergine Maria della Catena proveniente dal Santuario di Mongiuffi Melia (arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela). In occasione dell’ 80°anniversario dell’istituzione della parrocchia, celebrato lo scorso luglio, e del Giubileo del 2025, che vivrà la Chiesa Ccattolica, il parroco don Sebastiano Battiato ha definito un programma con l’intento di rispondere ai profondi sentimenti che il paese di Pasteria nutre nei confronti della Vergine di Mongiuffi Melia: “A motivo della grande devozione che il popolo della Bassa Valle dell’Alcantara, sulla quale ricade il territorio della nostra comunità, nutre verso la Madonna della Catena di Mongiuffi Melia, abbiamo il desiderio che quest’evento possa in ogni figlio devoto risvegliare l’aspirazione ad una vita santa, con Maria verso Gesù – dice -. La visita dell’immagine della Vergine Maria sia occasione per trasformare questa terra nella casa di Dio e degli uomini. E’ un incoraggiamento, in uno stile sinodale, a proseguire nella via del rinnovamento, ciascuno con le proprie responsabilità. Questa ricorrenza ci aiuti a proseguire con entusiasmo e gioia”.