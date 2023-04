Unione europea: economia e ambiente, la Commissione avvia le consultazioni

La Commissione europea avvia un periodo di consultazione fino al 3 maggio 2023 su “una nuova serie di criteri della tassonomia Ue per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi ambientali”. Lo comunica in una nota la Commissione Ue. Tra le attività identificate: l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Inoltre, la Commissione sta consultando le proposte di modifica dell’Atto delegato sulla tassonomia climatica “sugli obiettivi ambientali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” e dell’Atto delegato sulla tassonomia informativa. I criteri sono basati sulle raccomandazioni della Piattaforma sulla finanza sostenibile, pubblicate nel marzo e nel novembre 2022. “Il regolamento sulla tassonomia Ue è un importante atto legislativo che aiuta a orientare i fondi verso progetti allineati con il Green Deal europeo. Contribuendo a questa richiesta di feedback, potete dire la vostra sullo sviluppo del quadro normativo”, ha dichiarato la commissaria Ue per i Servizi finanziari, Mairead McGuinness. La Commissione prenderà in considerazione le opinioni ricevute, prima di finalizzare e adottare gli atti delegati.