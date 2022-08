Scuola e Covid-19: Giannelli (Anp), vademecum ministero Istruzione è “chiarimento molto opportuno”

Il vademecum trasmesso il 28 agosto alle scuole dal ministero dell’Istruzione è “un chiarimento molto opportuno che viene incontro alle tantissime richieste di delucidazioni presentate dalle istituzioni scolastiche”. Lo afferma il presidente di Anp (Associazione nazionale presidi), Antonello Giannelli, secondo il quale “la scelta di pubblicare delle faq aiuta i dirigenti a comprendere e mettere in pratica alcuni aspetti operativi delle recenti indicazioni del ministero della Salute”. Giannelli saluta positivamente anche la conferma dell’attivazione del “sistema di monitoraggio per valutare la diffusione del virus nelle scuole” e il chiarimento che, “con il termine del periodo emergenziale, non è più possibile per gli studenti positivi seguire le lezioni nella modalità della didattica digitale integrata”.