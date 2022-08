Riunione cardinali: card. Omella (Barcellona), “c’è un clima sinodale”

“C’è un clima sinodale”. Così il card. Juan José Omella y Omella, arcivescovo di Barcellona e presidente della Conferenza episcopale spagnola, ha definito l’atmosfera che caratterizza la prima giornata dell’incontro dei cardinali sulla Praedicate Evangelium, in corso in Vaticano fino a domani. “Il Papa ha aperto questa mattina i lavori prendendo brevemente la parola, per invitare i partecipanti ad intervenire”, ha reso noto a margine dei lavori, che questa mattina hanno riguardato la fase di introduzione generale. Interpellato da alcuni giornalisti su quali siano i temi finora emersi, il cardinale ha risposto: “l’evangelizzazione”, argomento scottante soprattutto in Europa. Come evangelizzare il nostro continente? “Tutti i battezzati devono essere evangelizzati”, la risposta di Omella: “Come? Con le parole ma soprattutto con le azioni: la carità, la vicinanza, l’ascolto, la tenerezza”. Il cardinale ha inoltre confermato la presenza del cardinale Angelo Becciu all’incontro.