Diocesi: Alghero, morto mons. Giovanni Antonio Niola

È morto questa mattina, nella Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo”, in Bosa, dove era ospitato, mons. Giovanni Antonio Niola. Cappellano di Sua Santità, era nato a Sedilo il 13 febbraio del 1934 e aveva festeggiato un mese fa 63 anni di presbiterato, essendo stato ordinato a Bosa il 26 luglio del 1959.

Storico parroco della Abbaziale di Nostra Signora di Corte in Sindia, dove negli ultimi anni ha svolto il ruolo di collaboratore, don Niola ha ricoperto anche l’incarico di assistente diocesano Adulti di Azione Cattolica. Nella tarda serata di oggi, 29 agosto, la salma sarà trasferita dal Cottolengo di Bosa alla chiesa parrocchiale di Sindia; seguirà la veglia funebre. Domani, martedì 30 agosto, alle 9.00, nell’Abbaziale di Nostra Signora di Corte in Sindia sarà celebrata la messa. La salma verrà quindi trasportata a Sedilo dove, nella chiesa parrocchiale, alle 11 sarà officiata la messa esequiale, seguita dalla tumulazione nel cimitero.